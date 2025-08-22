Festival Watts à Bar Parc du Château de Marbeaumont Bar-le-Duc

Festival Watts à Bar Parc du Château de Marbeaumont Bar-le-Duc vendredi 22 août 2025.

Meuse

Festival Watts à Bar Parc du Château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Vendredi 2025-08-22 18:00:00

2025-08-23

2025-08-22

Le festival Watts à Bar est aujourd’hui reconnu comme LE RENDEZ-VOUS majeur des musiques actuelles et amplifiées du département, lui-même accompagné par ses nombreux stands.

Bienvenue à cette 14ème édition qui va faire vibrer la compagne !

Pass 1 jour 28,99€, pass 2 jours 49,99€.

Informations sur la programmation à venir…Tout public

Parc du Château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 70 60 55 37 com.bereal@gmail.com

English :

The Watts à Bar festival is now recognized as THE major event for contemporary and amplified music in the département, and is accompanied by a host of stands.

Welcome to the 14th edition of this festival that’s sure to get the country rocking!

1-day pass: 28.99?, 2-day pass: 49.99?

Information on upcoming events…

German :

Das Festival Watts à Bar ist heute als DAS wichtigste RENDEZ-VOUS für aktuelle und verstärkte Musik im Département anerkannt, das seinerseits von seinen zahlreichen Ständen begleitet wird.

Willkommen zu dieser 14. Ausgabe, die die Compagne zum Vibrieren bringen wird!

1-Tages-Pass: 28,99?, 2-Tages-Pass: 49,99?

Informationen über das Programm in Kürze…

Italiano :

Il festival Watts à Bar è ormai riconosciuto come IL principale evento di musica contemporanea e amplificata del dipartimento, con una serie di stand a supporto.

Benvenuti alla 14a edizione di questo festival, che sicuramente metterà in fibrillazione l’intera regione!

Abbonamento 1 giorno: 28,99 euro, abbonamento 2 giorni: 49,99 euro.

Informazioni sul programma in arrivo…

Espanol :

El festival Watts à Bar es reconocido actualmente como EL gran acontecimiento de la música contemporánea y amplificada en el departamento, con un sinfín de stands que lo respaldan.

Bienvenidos a la 14ª edición de este festival que, sin duda, hará vibrar a toda la región

Abono de 1 día: 28,99 euros, abono de 2 días: 49,99 euros.

Más información sobre el programa…

