Festival Wax up La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Festival Wax up

Samedi 4 avril 2026 de 17h à 23h59. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 23:59:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez vibrer au rythme de l’Afrofuturisme. Entre héritage et avant-garde, le Festival WAX UP propose une expérience totale un voyage sensoriel où la mode, l’artisanat, la danse et les beats électroniques fusionnent.

Le 4 avril 2026, Marseille vibrera au rythme de l’Afrofuturisme. Entre héritage et avant-garde, le Festival WAX UP s’empare de la totalité de l’espace de La Fabulerie pour une expérience totale un voyage sensoriel où la mode, l’artisanat, la danse et les beats électroniques fusionnent.



AU PROGRAMME



MARCHÉ DES CRÉATEURS & ARTISANS

Dès l’ouverture, déambulez dans notre corner dédié à l’artisanat d’exception. Bijoux, accessoires et objets design découvrez une sélection de créateurs inspirés, dont les pépites du MAC Belsunce, qui réinventent les codes de l’Afrique contemporaine.



LE SHOW DÉFILÉ DE MODE & COIFFURE AFRO

Moment fort de la soirée laissez-vous éblouir par notre double défilé Afrofutur Chic . Une mise en lumière de collections audacieuses où le Wax rencontre le futur, accompagnée d’un show de coiffures afro artistiques incroyable en collaboration avec Be Naturel.



PERFORMANCE DANSE ALPHET (PACIFIC SCHOOL)

L’énergie monte d’un cran avec une démonstration de danse exclusive ! Alphet, de la célèbre Pacific School, investit la scène pour une performance vibrante, mêlant force, technique et rythmes afro-contemporains.



MUSIQUE (Afro-Electro Chic Beats)

Plongez dans un univers sonore hypnotique avec un DJ SET et un concert exclusif de GKBL. Préparez-vous pour une montée en puissance entre afro-house pointue et énergie clubbing irrésistible.



DRESS CODE AFROFUTUR CHIC

Sortez vos plus beaux tissus Wax, vos accessoires métalliques et votre élégance visionnaire.



CUISINE AFRO & WAXUP BAR

Dès 17h, éveillez vos papilles avec nos saveurs afro authentiques et nos cocktails signature.



En partenariat avec Radio Grenouille 88.8 | La Fabulerie | Art & Musik du Monde | Pacific School | Be Naturel | MAC Belsunce. .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and vibrate to the rhythm of Afrofuturism. Between heritage and avant-garde, the WAX UP Festival offers a total experience: a sensory journey where fashion, crafts, dance and electronic beats merge.

L’événement Festival Wax up Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille