Festival WAX UP – Soirée Afro Urban à Marseille le 4 avril 2026 LA FABULERIE Marseille

Festival WAX UP à Marseille le 4 avril 2026. Soirée Afrobeat, Amapiano, Dancehall et Hip Hop dans une ambiance festive et immersive.

Le Festival WAX UP arrive à Marseille le 4 avril 2026 pour une soirée Afro Urban exceptionnelle.

Au programme : DJ sets Afrobeat, Amapiano, Dancehall et Hip Hop dans une ambiance festive et immersive.

Cet événement met à l’honneur les cultures afro urbaines à travers la musique, la danse et le partage.

Lieu : La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi Marseille 13001, Bouches-du-Rhône.

Ouverture des portes à 17h.

RESERVATION CONSEILLEE

BILLETTERIE EN LIGNE

Soirée soutenue par Radio Grenouille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T23:59:00.000+02:00

https://shotgun.live/fr/festivals/festival-wax-up

LA FABULERIE La Fabulerie, 10 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône



