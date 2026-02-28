Festival WAX UP – Soirée Afro Urban à Marseille le 4 avril 2026 LA FABULERIE Marseille
Festival WAX UP à Marseille le 4 avril 2026. Soirée Afrobeat, Amapiano, Dancehall et Hip Hop dans une ambiance festive et immersive.
Le Festival WAX UP arrive à Marseille le 4 avril 2026 pour une soirée Afro Urban exceptionnelle.
Au programme : DJ sets Afrobeat, Amapiano, Dancehall et Hip Hop dans une ambiance festive et immersive.
Cet événement met à l’honneur les cultures afro urbaines à travers la musique, la danse et le partage.
Lieu : La Fabulerie, 10 Bd Garibaldi Marseille 13001, Bouches-du-Rhône.
Ouverture des portes à 17h.
Soirée soutenue par Radio Grenouille.
LA FABULERIE La Fabulerie, 10 Boulevard Garibaldi, 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône