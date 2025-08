Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine Andé

Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin Andé Eure

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

2025-09-19

À l’occasion des journées du matrimoine et du patrimoine, venez visiter les parcs du Moulin d’Andé et du Fruit intégral et découvrez in situ des œuvres d’art contemporain, des performances chorégraphiques, musicales, théâtrales ainsi que des ateliers danse et yoga ouverts à tous. .

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 90 89

