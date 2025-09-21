Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine Andé

Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine Andé dimanche 21 septembre 2025.

Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin Andé Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Au programme de 11h à 19h, spectacle sonore Horizons suspendus de Maxence Vassilyevitch ; à 11h, atelier yoga de Caroline Ribeiro du Studio du Fruit Intégral ; à 12h, 14h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, visites accompagnées Fil rouge Le Fruit intégral art contemporain et architecture ; de 14h à 18h40, diffusion de courts-métrages danse et paysages ; à 14h, sieste électrosonique Corps matière substance Hubert Michel au Jardin du Moulin ; à 14h30 et 17h, concert sous casques [BATTEMENTS] à la Grange du Moulin ; à 14h30 et 16h30, visites du parc de rocailles du Moulin d’Andé ; à 15h, 15h50, 16h40, 17h30, Bulle de Malgven Gerbes et Laure Delamotte-Legrand au Jardin du Moulin; à 15h, spectacle de danse Dégringolade ou l’art de rester debout d’Ashley Chen et Pierre Le Bourgeois ; à 15h15 et 17h15, visites du Moulin d’Andé et de ses mécanismes intérieurs ; à 16h, spectacle de danse ORUKAMI d’Emmanuelle Vo-Dinh ; à 17h, atelier de danse Dans ma bulle avec Violette Angé et Jeanne Lakits au Jardin du Moulin ; à 18h30, clôture apéritive au Jardin du Moulin. .

Moulin d’Andé, 65 Rue du Moulin Andé 27430 Eure Normandie +33 2 32 59 90 89

English : Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Wei ! Week-End Intégral Journées européennes du patrimoine Andé a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Seine Eure