Festival West Cognac Swing Hôtel Quai des Pontis Cognac

Festival West Cognac Swing

Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac Charente

Tarif : 70 – 70 – 145 EUR

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Le festival 100% West Coast Swing en plein cœur de Cognac revient pour sa 3e édition !

3 jours de cours, soirées, practice et de détente. Staff Teddy & Dianéva, Mathieu & Aymeline, DJ K-roll.

.

+33 7 49 71 47 81 westcognacswing@gmail.com

English :

The 100% West Coast Swing festival in the heart of Cognac returns for its 3rd edition!

3 days of classes, parties, practice and relaxation. Staff: Maxence Martin & Virginie Grondin, Miguel Ortega & Aymeline Felmy, DJ K-roll.

