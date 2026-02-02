Festival West Cognac Swing Hôtel Quai des Pontis Cognac
Festival West Cognac Swing Hôtel Quai des Pontis Cognac samedi 4 avril 2026.
Festival West Cognac Swing
Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac Charente
Tarif : 70 – 70 – 145 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Le festival 100% West Coast Swing en plein cœur de Cognac revient pour sa 3e édition !
3 jours de cours, soirées, practice et de détente. Staff Teddy & Dianéva, Mathieu & Aymeline, DJ K-roll.
Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 71 47 81 westcognacswing@gmail.com
English :
The 100% West Coast Swing festival in the heart of Cognac returns for its 3rd edition!
3 days of classes, parties, practice and relaxation. Staff: Maxence Martin & Virginie Grondin, Miguel Ortega & Aymeline Felmy, DJ K-roll.
