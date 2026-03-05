Festival Wonderland Jeune public Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy

Festival Wonderland Jeune public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme CCAM Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Bienvenue dans une zone en cours de construction(s). Ici, pas de casque obligatoire, mais des plans de travers, des échafaudages d’idées, des matériaux bruts et de l’inventivité à tous les étages. Le temps d’un week-end, le CCAM se transforme en un joyeux chantier à hauteur d’enfant. Les adultes sont invités à suivre le mouvement ou à se perdre avec insouciance. On y circule librement, on pioche, on bricole, on assemble, chacun à son rythme, entre spectacles, expo, ateliers et autres surprises. Pour cette cinquième édition de Wonderland, on construit des volumes, des sons, des récits, des machines un peu bancales et, parfois même, un peu de soi. On joue avec les rouages, on cherche l’équilibre, on mesure ce qu’un geste peut déclencher. Et si ça ne tient pas toujours droit, tant mieux il y a parfois plus à comprendre dans une faille que dans un mode d’emploi bien suivi. C’est parti !

Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme CCAM Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56

English :

Welcome to an area under construction. No helmets required, just skewed plans, scaffolding of ideas, raw materials and inventiveness on every level. For the duration of the weekend, the CCAM is transformed into a joyous construction site at children?s level. Adults are invited to follow in the footsteps, or to lose themselves in the carefree spirit. You can move around freely, picking and choosing, tinkering and assembling, at your own pace, between shows, exhibitions, workshops and other surprises. For this fifth edition of Wonderland, you’ll be building volumes, sounds, stories, wobbly machines and, sometimes, a bit of yourself. We play with the cogs, we seek balance, we measure what a gesture can trigger. And if it doesn’t always stand up straight, so much the better: sometimes there’s more to understand in a flaw than in a well-followed instruction manual. Let’s get started!

