Festival Wondersun 2025 Vieil Allan Allan 4 juillet 2025 18:00

Drôme

Festival Wondersun 2025 Vieil Allan Ruines du Vieil Allan Allan Drôme

Tarif : 17 – 17 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-05 02:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Le festival est de retour dans le cadre unique du château d’Allan.

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@dromers.fr

English :

The festival is back in the unique setting of Allan Castle.

German :

Das Festival findet wieder in der einzigartigen Umgebung des Schlosses von Allan statt.

Italiano :

Il festival torna nella cornice unica del Castello di Allan.

Espanol :

El festival vuelve a celebrarse en el marco incomparable del castillo de Allan.

L’événement Festival Wondersun 2025 Allan a été mis à jour le 2025-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération