FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU… Montpellier

501 Rue de la Métairie de Saysset Montpellier Hérault
Tarif : 3 – 3 – 13 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Ce festival marquera un moment symbolique le début de l’implantation du Beau Temps dans les locaux des CEMÉA, un partenariat qui préfigure la création d’un tiers-lieu dédié à l’éducation populaire.
LE BEAU TEMPS, C’EST QUOI ?
C’est un collectif d’une quinzaine d’acteurs·ices dans des domaines d’actions différents culture, agriculture, écologie, éducation populaire, audiovisuel, économie sociale et solidaire, architecture… partageant la même utopie celle de créer un lieu qui rassemble.
La programmation
Mathieu Boudart
DJ vinyle
Jérôme Bryon
Photographie
Marie Clauzade
Photographie
Cie Grognon Frère
Théâtre
Cie Machine Théâtre
Théâtre
Cie Ménagerie Sauvage
Théâtre
Cie Oreille de Loup
Théâtre
Emna Kallal
Stand-up
Cyril Laucournet
Court-métrage
Louise Loubière
Danse
François Moreaux
CEMEA Occitanie
Conférence
Pauline Picot
Performance
Sarah Rousseau
CRESS Occitanie
Conférence
Élodie Valette
CIRAD
Conférence .
501 Rue de la Métairie de Saysset Montpellier 34000 Hérault Occitanie lebeautemps@mailo.com
English :
This festival will mark a symbolic moment: the beginning of the establishment of Le Beau Temps on the premises of CEMÉA, a partnership that prefigures the creation of a third-party venue dedicated to popular education.
German :
Dieses Festival wird einen symbolischen Moment markieren: den Beginn der Ansiedlung des Beau Temps in den Räumlichkeiten der CEMÉA, einer Partnerschaft, die die Schaffung eines dritten Ortes vorwegnimmt, der der Volksbildung gewidmet ist.
Italiano :
Questo festival segnerà un momento simbolico: l’inizio del progetto Beau Temps negli spazi del CEMÉA, una partnership che preannuncia la creazione di un terzo luogo dedicato all’educazione popolare.
Espanol :
Este festival marcará un momento simbólico: el inicio del traslado de Beau Temps a los locales del CEMÉA, una asociación que prefigura la creación de un tercer lugar dedicado a la educación popular.
