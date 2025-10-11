FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU… Montpellier

FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU… Montpellier samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU…

501 Rue de la Métairie de Saysset Montpellier Hérault

Tarif : 3 – 3 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Ce festival marquera un moment symbolique le début de l’implantation du Beau Temps dans les locaux des CEMÉA, un partenariat qui préfigure la création d’un tiers-lieu dédié à l’éducation populaire.
LE BEAU TEMPS, C’EST QUOI ?

C’est un collectif d’une quinzaine d’acteurs·ices dans des domaines d’actions différents culture, agriculture, écologie, éducation populaire, audiovisuel, économie sociale et solidaire, architecture… partageant la même utopie celle de créer un lieu qui rassemble.

La programmation

Mathieu Boudart
DJ vinyle

Jérôme Bryon
Photographie

Marie Clauzade
Photographie

Cie Grognon Frère
Théâtre

Cie Machine Théâtre
Théâtre

Cie Ménagerie Sauvage
Théâtre

Cie Oreille de Loup
Théâtre

Emna Kallal
Stand-up

Cyril Laucournet
Court-métrage

Louise Loubière
Danse

François Moreaux
CEMEA Occitanie

Conférence

Pauline Picot
Performance

Sarah Rousseau
CRESS Occitanie
Conférence

Élodie Valette
CIRAD
Conférence   .

501 Rue de la Métairie de Saysset Montpellier 34000 Hérault Occitanie   lebeautemps@mailo.com

English :

This festival will mark a symbolic moment: the beginning of the establishment of Le Beau Temps on the premises of CEMÉA, a partnership that prefigures the creation of a third-party venue dedicated to popular education.

German :

Dieses Festival wird einen symbolischen Moment markieren: den Beginn der Ansiedlung des Beau Temps in den Räumlichkeiten der CEMÉA, einer Partnerschaft, die die Schaffung eines dritten Ortes vorwegnimmt, der der Volksbildung gewidmet ist.

Italiano :

Questo festival segnerà un momento simbolico: l’inizio del progetto Beau Temps negli spazi del CEMÉA, una partnership che preannuncia la creazione di un terzo luogo dedicato all’educazione popolare.

Espanol :

Este festival marcará un momento simbólico: el inicio del traslado de Beau Temps a los locales del CEMÉA, una asociación que prefigura la creación de un tercer lugar dedicado a la educación popular.

