FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU… Montpellier

FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU… Montpellier samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU…

501 Rue de la Métairie de Saysset Montpellier Hérault

Tarif : 3 – 3 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Ce festival marquera un moment symbolique le début de l’implantation du Beau Temps dans les locaux des CEMÉA, un partenariat qui préfigure la création d’un tiers-lieu dédié à l’éducation populaire.

LE BEAU TEMPS, C’EST QUOI ?

C’est un collectif d’une quinzaine d’acteurs·ices dans des domaines d’actions différents culture, agriculture, écologie, éducation populaire, audiovisuel, économie sociale et solidaire, architecture… partageant la même utopie celle de créer un lieu qui rassemble.

Ce festival marquera un moment symbolique le début de l’implantation du Beau Temps dans les locaux des CEMÉA, un partenariat qui préfigure la création d’un tiers-lieu dédié à l’éducation populaire.

La programmation

Mathieu Boudart

DJ vinyle

Jérôme Bryon

Photographie

Marie Clauzade

Photographie

Cie Grognon Frère

Théâtre

Cie Machine Théâtre

Théâtre

Cie Ménagerie Sauvage

Théâtre

Cie Oreille de Loup

Théâtre

Emna Kallal

Stand-up

Cyril Laucournet

Court-métrage

Louise Loubière

Danse

François Moreaux

CEMEA Occitanie

Conférence

Pauline Picot

Performance

Sarah Rousseau

CRESS Occitanie

Conférence

Élodie Valette

CIRAD

Conférence .

501 Rue de la Métairie de Saysset Montpellier 34000 Hérault Occitanie lebeautemps@mailo.com

English :

This festival will mark a symbolic moment: the beginning of the establishment of Le Beau Temps on the premises of CEMÉA, a partnership that prefigures the creation of a third-party venue dedicated to popular education.

German :

Dieses Festival wird einen symbolischen Moment markieren: den Beginn der Ansiedlung des Beau Temps in den Räumlichkeiten der CEMÉA, einer Partnerschaft, die die Schaffung eines dritten Ortes vorwegnimmt, der der Volksbildung gewidmet ist.

Italiano :

Questo festival segnerà un momento simbolico: l’inizio del progetto Beau Temps negli spazi del CEMÉA, una partnership che preannuncia la creazione di un terzo luogo dedicato all’educazione popolare.

Espanol :

Este festival marcará un momento simbólico: el inicio del traslado de Beau Temps a los locales del CEMÉA, una asociación que prefigura la creación de un tercer lugar dedicado a la educación popular.

L’événement FESTIVAL XS MAIS DEMAIN IL FERA BEAU… Montpellier a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT MONTPELLIER