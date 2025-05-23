Festival Yakarire Booder

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

« Ah… L’école ! »

Après 3 années de tournée dans toute la France, 800 représentations et plus de 900 000 spectateurs. « BOODER IS BACK » s’est terminé au Dôme de Paris le 8 juin 2024. Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école « BOODER AH! L’ÉCOLE ». De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

Spectacle à partir de 8 ans

Les billets sont en vente à l’office de tourisme à Locminé, règlement chèques ou espèces. 39€ la place. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Yakarire Booder Locminé a été mis à jour le 2025-09-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE