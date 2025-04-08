Festival Yakarire Laurent Gerra Locminé
Festival Yakarire Laurent Gerra Locminé vendredi 6 mars 2026.
Festival Yakarire Laurent Gerra
Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan
Début : 2026-03-06 20:30:00
Nouveau spectacle à savourer ! Laurent GERRA se met à table !
Service ! Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.
Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…
Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !
L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà !
Les billets sont en vente exclusive à l’office de tourisme à Locminé, règlement chèques ou espèces. 75 € la place. .
Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06
