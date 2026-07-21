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AGENDA · Le Cloître-Pleyben

Festival Yggdrasil Le Cloître-Pleyben

samedi 5 septembre 2026 · Le Cloître-Pleyben

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Bourg
Ville
29190 Le Cloître-Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Le Cloître-Pleyben

Festival Yggdrasil

Bourg Le Cloître-Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

Au programme
– marché de créateurs
– ateliers
– petites restauration
– animations
– praticiens bien-être   .

Bourg Le Cloître-Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 16 68 26 51 

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English :

L’événement Festival Yggdrasil Le Cloître-Pleyben a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE