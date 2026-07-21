Informations pratiques

Le Cloître-Pleyben

Festival Yggdrasil

Bourg Le Cloître-Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Au programme

– marché de créateurs

– ateliers

– petites restauration

– animations

– praticiens bien-être .

Bourg Le Cloître-Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 6 16 68 26 51

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English :

L’événement Festival Yggdrasil Le Cloître-Pleyben a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE