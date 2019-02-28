Festival Youth is Great #11, Théâtre Le Grand Bleu, Lille

Festival Youth is Great #11 23 février – 7 mars Théâtre Le Grand Bleu Nord

De 5 à 13 euros la place. Certains événements sont gratuits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T14:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T20:30:00+01:00

Depuis plus de dix ans, Youth is Great est un espace unique de création, de rencontres et de fêtes, un festival avec et pour les adolescent.e.s, où la jeunesse s’exprime, agit, rêve et se révèle.

Au programme :

STAGE RAP

Du 23 au 27 fév. – Tarif plein : 60€ – Tarif solidaire : 20€

En partenariat avec le FLOW .

Encadré par les membres du groupe « 0 DEGRÉ »

De 11 à 16 ans

Renseignements et inscriptions : billetterie@legrandbleu.com

LABO MÉDIAS

Du 23 au 27 fév. – Gratuit

Stage de création vidéo en collaboration avec l’École Supérieure de Journalisme de Lille.

De 12 à 16 ans

Renseignements et inscriptions : lcosta@legrandbleu.com

PARKOUR

L’odysée des mouvements

Sam. 28 fév. de 14h à 16h et de 16h à 18h – Gratuit

Activité de Parkour dans le parc Marx Dormoy en partenariat avec l’association Parkour59.

Renseignements et inscriptions : billetterie@legrandbleu.com

SHENG + 0 DEGRÉ

Sam. 28 fév. 19h

En partenariat avec le FLOW

Concerts (hyperpop / rap)

L’ÉCHAPPÉE

Mar. 3 mars 19h – Gratuit

Court-métrage réalisé par Titouan Gosselin

Tout public dès 12 ans

PETITE SOEUR

Mer. 4 mars 19h & Sam. 7 mars 18h

Cie La Ponctuelle

Théâtre d’objets, marionnettes – Tout public dès 10 ans

BLOCKBUSTER

Jeu. 5 mars 19h au Grand Sud à Lille

Collectif Mensuel

Ciné-concert, bruitage – Tout public dès 14 ans

GÉNÉRATION IA

Ven. 6 mars 19h – Gratuit

Théâtre – Restitution du labo de création du Grand Bleu

Tout public dès 10 ans

THE TRIALS

Sam. 7 mars 19h – Tarif unique : 5€

Cie Théâtre du Prisme

Spectacle participatif – Tout public dès 15 ans

Plus d’infos sur www.legrandbleu.com

Achetez vos billets sur https://billetterie.legrandbleu.com

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

En 2026, Youth is Great fête sa 11e édition et change de rythme. Nouveau calendrier, nouveau tempo : le festival se tient en fin d’hiver, sur 15 jours à cheval sur les vacances scolaires.

Paul Parant – Augustin JSM – Le Grand Bleu