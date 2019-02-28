Festival Youth is Great #11, Théâtre Le Grand Bleu, Lille
De 5 à 13 euros la place. Certains événements sont gratuits.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-23T14:00:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T18:00:00+01:00 – 2026-03-07T20:30:00+01:00
Depuis plus de dix ans, Youth is Great est un espace unique de création, de rencontres et de fêtes, un festival avec et pour les adolescent.e.s, où la jeunesse s’exprime, agit, rêve et se révèle.
Au programme :
~
STAGE RAP
Du 23 au 27 fév. – Tarif plein : 60€ – Tarif solidaire : 20€
En partenariat avec le FLOW .
Encadré par les membres du groupe « 0 DEGRÉ »
De 11 à 16 ans
Renseignements et inscriptions : billetterie@legrandbleu.com
~
LABO MÉDIAS
Du 23 au 27 fév. – Gratuit
Stage de création vidéo en collaboration avec l’École Supérieure de Journalisme de Lille.
De 12 à 16 ans
Renseignements et inscriptions : lcosta@legrandbleu.com
~
PARKOUR
L’odysée des mouvements
Sam. 28 fév. de 14h à 16h et de 16h à 18h – Gratuit
Activité de Parkour dans le parc Marx Dormoy en partenariat avec l’association Parkour59.
Renseignements et inscriptions : billetterie@legrandbleu.com
~
SHENG + 0 DEGRÉ
Sam. 28 fév. 19h
En partenariat avec le FLOW
Concerts (hyperpop / rap)
~
L’ÉCHAPPÉE
Mar. 3 mars 19h – Gratuit
Court-métrage réalisé par Titouan Gosselin
Tout public dès 12 ans
~
PETITE SOEUR
Mer. 4 mars 19h & Sam. 7 mars 18h
Cie La Ponctuelle
Théâtre d’objets, marionnettes – Tout public dès 10 ans
~
BLOCKBUSTER
Jeu. 5 mars 19h au Grand Sud à Lille
Collectif Mensuel
Ciné-concert, bruitage – Tout public dès 14 ans
~
GÉNÉRATION IA
Ven. 6 mars 19h – Gratuit
Théâtre – Restitution du labo de création du Grand Bleu
Tout public dès 10 ans
~
THE TRIALS
Sam. 7 mars 19h – Tarif unique : 5€
Cie Théâtre du Prisme
Spectacle participatif – Tout public dès 15 ans
~
Plus d’infos sur www.legrandbleu.com
Achetez vos billets sur https://billetterie.legrandbleu.com
En 2026, Youth is Great fête sa 11e édition et change de rythme. Nouveau calendrier, nouveau tempo : le festival se tient en fin d’hiver, sur 15 jours à cheval sur les vacances scolaires.
Paul Parant – Augustin JSM – Le Grand Bleu