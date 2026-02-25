Festival ZERØ1 La Rochelle

Festival ZERØ1

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-06

2026-03-30

Le Festival ZERO1, événement phare de l’art numérique en Nouvelle-Aquitaine, porté par les étudiants du master DPAN (Direction de Projets Audiovisuels et Numériques) de La Rochelle Université, infusera des lieux emblématiques pour sa 11ème édition.

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@festivalzero1.com

English : Festival ZERØ1

The ZERO1 Festival, a flagship event for digital art in the Nouvelle-Aquitaine region, led by students in the DPAN (Direction de Projets Audiovisuels et Numériques) master’s program at La Rochelle University, will infuse iconic venues for its 11th edition.

