FESTIVAL ZIC ROCK, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

FESTIVAL ZIC ROCK 20 et 28 mars Espace Georges Brun Gard

GRATUIT – Sur réservation pour Rousson

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:30:00+01:00

Le Conservatoire Maurice André en scène !

Zicrock revient cette année avec 2 dates de concerts qui promettent énergie, diversité et créativité ! Une trentaine d’élèves et leurs professeurs de chant, clavier, batterie, guitare, basse, violon…

Les groupes de Musiques Actuelles du Conservatoire monteront sur scène pour offrir au public un spectacle vivant, moderne et haut en couleurs.

Ce rendez-vous mettra en lumière le talent et l’enthousiasme des jeunes musiciens, encadrés par leurs professeurs.

Un moment convivial et festif, pensé pour tous les publics, à ne pas manquer.

Classes Gilles AMGHAR, Romain BRISSAC, Dominique GAZAIX, Pascal PINA, JL ReGIS, JM SION, Christine VILLARD.

Le concert à Rousson est SUR RÉSERVATION *

Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie

2 CONCERTS MUSIQUES ACTUELLES 20 mars 20h à Espace G. Brun – St-Privat-des-Vieux / 28 mars 18h à Auditorium – Rousson* – Sur réservation* concert concertvatoire à rayonnement intercommunal Maurice André