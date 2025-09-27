Festival Zigzag 2025 Le Havre

Festival Zigzag 2025 Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Festival Zigzag 2025

Le Havre Seine-Maritime

Zigzag et la vallée de Seine c’est arpenter des paysages familiers, connus ou inconnus, pour découvrir, se confronter, questionner, comprendre, participer aux transformations d’un territoire en mouvement. Mais surtout, être étonné, impressionné et s’émerveiller des richesses naturelles et humaines de notre territoire.

Le festival Zigzag, créateur de rencontres, rencontres improbables, rencontres végétales, géologiques, rencontres humaines et sociales avec ceux qui habitent, avec ceux qui bâtissent, avec ceux qui conçoivent, avec ceux qui rêvent.

7e édition de ce festival porté par la Maison de l’architecture de Normandie le Forum, pour découvrir l’architecture autrement, autour de visites, de parcours, d’installations… permettant de vivre des expériences immersives. Zigzag festival d’architecture et des arts de l’espace est une invitation à découvrir, comprendre, participer aux transformations de la vallée bordant le fleuve, l’axe Seine.

Zigzag propose une approche sensible des espaces naturels ou bâtis en mettant l’humain au cœur de ses questionnements. Laissez vous surprendre ! Une invitation à faire un pas de côté, se décaler pour mieux regarder. .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

