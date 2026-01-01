Festival Zinc grenadine

Épinal Vosges

Samedi 2026-04-11

2026-04-12

2026-04-11

Zinc Grenadine ? C’est le plus joyeux, le plus original et le plus coloré des salons du livre jeunesse !

Une vingtaine d’auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse accueillent leur public confortablement installés dans de moelleux canapés sous un grand chapiteau de cirque au décor de rêve. Tout y est fait pour éveiller l’imaginaire du jeune public.

Dans le Parc alentour, est proposé un bouquet d’animations toutes gratuites: Lectures et contes, jeux, théâtre de papier, manèZe à pédaler, théâtre, spectacle dansé et atelier de danse parents/enfants, jeux, atelier d’écriture, chants et musique etc…

Et le samedi soir, c’est la folle nuit du Zinc

Attention, le Festival bouge et investit le Parc du Cours !

www.zincgrenadine.fr

fb Zinc Grenadine

Épinal 88000 Vosges Grand Est zincgrenadine@aol.com

English :

Zinc Grenadine? It’s the merriest, most original and most colorful of all children’s book fairs!

Twenty or so authors, illustrators and publishers welcome their audiences, comfortably seated on soft sofas in a large, dreamily decorated circus tent. Everything is done to awaken the imagination of young audiences.

In the surrounding park, a bouquet of free activities is on offer: readings and storytelling, games, paper theater, pedal manèZe, theater, dance show and parent/child dance workshop, games, writing workshop, songs and music etc…

And on Saturday evening, it’s the crazy Zinc night!

Look out, the Festival is moving and taking over the Parc du Cours!

All information in real time on the website: www.zincgrenadine.fr

and on fb Zinc Grenadine

L’événement Festival Zinc grenadine Épinal a été mis à jour le 2025-12-30 par OT EPINAL ET SA REGION