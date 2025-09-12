Festival Zone à Danser Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Festival Zone à Danser Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac dimanche 26 avril 2026.

Festival Zone à Danser

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Compagnie les Z’évadées et l’Association Ribambelle

Évadez vous ! La Zone À Danser revient pour une troisième édition !

Ce festival de danse contemporaine est organisé par la Compagnie les Z’évadées et l’Association Ribambelle à Queyssac et à Bergerac. Sa volonté est de pouvoir mélanger et faire se rencontrer les pratiques amateures et professionnelles sous la forme de stages et de plusieurs temps forts.

Le festival se déroule tout au long du week-end et se termine sur scène à l’ Auditorium Espace François Mitterrand. L’occasion de voir la restitution des ateliers mais également de découvrir des travaux en format court de danseuses et danseurs professionnels issus d’univers contemporains variés. .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Festival Zone à Danser

German : Festival Zone à Danser

Italiano :

Espanol : Festival Zone à Danser

L’événement Festival Zone à Danser Bergerac a été mis à jour le 2025-09-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides