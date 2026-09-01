Festival Zou – 26ème édition Sers
vendredi 25 septembre 2026 · Sers
Informations pratiques
Sers
Festival Zou – 26ème édition
Le Hameau de la Brousse Sers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
La 26ème édition de ZOU!, festival de tous les arts pour tous les gens, accueille plus d’une vingtaine d’artistes qui présentent leurs performances, installations, spectacles et œuvres d’art.
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Le Hameau de la Brousse Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 95 72
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English :
The 26th edition of ZOU!, a festival of all the arts for everyone, features more than twenty artists presenting their performances, installations, shows, and works of art.
L’événement Festival Zou – 26ème édition Sers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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