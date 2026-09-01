Informations pratiques

Sers

Festival Zou – 26ème édition

Le Hameau de la Brousse Sers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

La 26ème édition de ZOU!, festival de tous les arts pour tous les gens, accueille plus d’une vingtaine d’artistes qui présentent leurs performances, installations, spectacles et œuvres d’art.

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Le Hameau de la Brousse Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 95 72

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English :

The 26th edition of ZOU!, a festival of all the arts for everyone, features more than twenty artists presenting their performances, installations, shows, and works of art.

L’événement Festival Zou – 26ème édition Sers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême