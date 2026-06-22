Juvignac

F’ESTIVALES DE JUVIGNAC

997 Allée de l’Europe Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30

Les jeudis 9, 23 et 30 juillet, à partir de 19h30, les F’Estivales de Juvignac font leur retour sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour enchanter les mélomanes et les gourmands. Au menu six concerts gratuits, découverte des crus des vignerons locaux et victuailles à partager.

Les jeudis 9, 23 et 30 juillet, à partir de 19h30, les F’Estivales de Juvignac font leur retour sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour enchanter les mélomanes et les gourmands.

Au menu six concerts gratuits, découverte des crus des vignerons locaux et victuailles à partager.

Les F’Estivales de Juvignac, ce sont trois belles soirées d’été pour profiter entre amis ou en famille d’instants musicaux et gourmands.

Le public pourra non seulement découvrir des groupes musicaux de tous les horizons pour danser et chanter, mais aussi réveiller ses papilles auprès des foodtrucks, des producteurs et des vignerons locaux présents sur place.

Programmation musicale

Jeudi 9 juillet

19h30-21h SYLVIA SAETTA (soul, funk, pop rock)

21h30-23h DEEP CIRCUS (reprises, groove, soul)

Jeudi 23 juillet

19h30-21h SCAT’N’SCRATCH (groupe vocal a cappella, beatbox)

21h30-23h UNDERCOVER (pop rock, dance, funk)

Jeudi 30 juillet

19h30-21h CHIC WAH WAH (reprises pop)

21h30-23h GRANFATHER TRIBUTE HALLYDAY (reprises des tubes de Johnny

Hallyday) .

997 Allée de l’Europe Juvignac 34990 Hérault Occitanie

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English : F’ESTIVALES DE JUVIGNAC

On Thursdays, July 9, 23, and 30, starting at 7:30 p.m., the F?Estivales de Juvignac return to the plaza in front of City Hall to delight music lovers and foodies alike. On the agenda: six free concerts, tastings of wines from local vintners, and food to share.

L’événement F’ESTIVALES DE JUVIGNAC Juvignac a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER