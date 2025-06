Festivalito Quoi de Meuf ? Calvisson 30 août 2025 15:00

Gard

Festivalito Quoi de Meuf ? Au centre ville Calvisson Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30 01:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Festival franco-colombien local muni du suffixe de la tendresse ( -ito ) qui tire sa force d’un réalisme magique colombien transposé chez nous à travers des spectacles de contes, concerts, ateliers et expos, avec guinguette & cantina actives.

.

Au centre ville

Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 6 44 88 36 82 festivalito@lav-lac.org

English :

Local Franco-Colombian festival with the suffix of tenderness (« -ito »), drawing its strength from a Colombian magical realism transposed « at home » through storytelling, concerts, workshops and exhibitions, with active guinguette & cantina.

German :

Ein lokales kolumbianisch-französisches Festival mit dem Suffix der Zärtlichkeit (« -ito »), das seine Kraft aus einem magischen kolumbianischen Realismus zieht, der « bei uns » durch Märchenaufführungen, Konzerte, Workshops und Ausstellungen umgesetzt wird, mit aktivem Guinguette & Cantina.

Italiano :

Un festival locale franco-colombiano con il suffisso della tenerezza (« -ito ») che trae la sua forza da un realismo magico colombiano trasposto « qui » attraverso spettacoli di narrazione, concerti, laboratori e mostre, con una guinguette & cantina attiva.

Espanol :

Un festival local franco-colombiano con el sufijo de la ternura (« -ito ») que extrae su fuerza de un realismo mágico colombiano transpuesto « aquí » a través de cuentacuentos, conciertos, talleres y exposiciones, con una guinguette & cantina activa.

L’événement Festivalito Quoi de Meuf ? Calvisson a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme du Pays de Sommières