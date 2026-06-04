Festi’Vallées 2026 Chateau de la MFR Maltot
Festi’Vallées 2026 Chateau de la MFR Maltot samedi 4 juillet 2026.
Maltot
Festi’Vallées 2026
Chateau de la MFR Allée du Chateau Maltot Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Festival de musique organisé par Orne Odon Tourisme concerts et animations gratuites, ouvert à tous
Le 4 juillet 2026 de 15h à 23h
Gratuit
Organisé par Orne Odon Tourisme et la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, Festi’Vallées revient pour sa cinquième édition. Depuis 2024, Le Festival se recentre sur un seul site et une date unique, avec pour écrin le cadre remarquable du château Maltot. Ce rendez-vous culturel, gratuit et ouvert à tous est l’occasion d’une ambiance à la fois festive, familiale et accessible.
Au programme concerts, découvertes artistiques, animations et moments de convivialité, pour une journée placée sous le signe du partage et de la créativité. Un rendez-vous à ne pas manquer, où patrimoine et musique se rencontrent pour le plaisir de tous. .
Chateau de la MFR Allée du Chateau Maltot 14930 Calvados Normandie +33 2 31 26 94 98 tourisme@valles-orne-odon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi’Vallées 2026
Music festival organised by Orne Odon Tourism: free concerts and entertainment, open to all
4 July 2026 from 3pm to 11pm
Free
L’événement Festi’Vallées 2026 Maltot a été mis à jour le 2026-06-04 par Orne Odon Tourisme
À voir aussi à Maltot (Calvados)
- Atelier Art Floral Maltot 11 juin 2026
- 10 Ans Atelier-Galerie de Maltot Maltot 13 juin 2026
- Découverte Yoga Maltot 16 juin 2026