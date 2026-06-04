Festi’Vallées 2026 Chateau de la MFR Maltot

Maltot

Festi’Vallées 2026

Chateau de la MFR Allée du Chateau Maltot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Festival de musique organisé par Orne Odon Tourisme concerts et animations gratuites, ouvert à tous

Le 4 juillet 2026 de 15h à 23h

Gratuit

Organisé par Orne Odon Tourisme et la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, Festi’Vallées revient pour sa cinquième édition. Depuis 2024, Le Festival se recentre sur un seul site et une date unique, avec pour écrin le cadre remarquable du château Maltot. Ce rendez-vous culturel, gratuit et ouvert à tous est l’occasion d’une ambiance à la fois festive, familiale et accessible.

Au programme concerts, découvertes artistiques, animations et moments de convivialité, pour une journée placée sous le signe du partage et de la créativité. Un rendez-vous à ne pas manquer, où patrimoine et musique se rencontrent pour le plaisir de tous. .

Chateau de la MFR Allée du Chateau Maltot 14930 Calvados Normandie +33 2 31 26 94 98 tourisme@valles-orne-odon.fr

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English : Festi’Vallées 2026

Music festival organised by Orne Odon Tourism: free concerts and entertainment, open to all

4 July 2026 from 3pm to 11pm

Free

L’événement Festi’Vallées 2026 Maltot a été mis à jour le 2026-06-04 par Orne Odon Tourisme