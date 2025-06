FESTIV’ALLUMÉ Avec la Band’allumé Fontaine-Couverte 6 juillet 2025 07:00

Mayenne

FESTIV’ALLUMÉ Avec la Band’allumé Fontaine-Couverte Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Venez profiter d’une journée festive avec La Band’Allumés et ses copains

Cette année, la fête se déroulera avec le Bagad Dor Vras, les SKroks, l’Energie Musique Banda del Mayor et la Band’allumés !

Entrée libre toute la journée !

Places limitées!

Alors prenez votre plus belle tenue rouge et blanche et venez faire la fête avec nous !

Réservation au 06 46 23 64 30 ou sur https://www.helloasso.com/associations/societe-saint-baumierde-fontaine-couverte/evenements/festiv-allume

Repas à 20€/adulte & 12€/Enfant .

Fontaine-Couverte 53350 Mayenne Pays de la Loire +33 6 46 23 64 30

English :

Enjoy a festive day with La Band’Allumés and friends

German :

Genießen Sie einen festlichen Tag mit La Band’Allumés und seinen Freunden

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata di festa con La Band’Allumés e i loro amici

Espanol :

Ven a disfrutar de una jornada festiva con La Band’Allumés y sus amigos

L’événement FESTIV’ALLUMÉ Avec la Band’allumé Fontaine-Couverte a été mis à jour le 2025-06-20 par SUD MAYENNE