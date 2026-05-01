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Festivaloise Estivaux

Festivaloise Estivaux

Festivaloise Estivaux jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Stade

Ville : 19410 Estivaux

Département : Corrèze

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

Estivaux

Festivaloise

Stade Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Au programme
8 Randonnée Moto Route Trail Enduro/Quad & SSV
– Parcours technique Enduro
– Roulage libre sur prairie
– Démonstration de trial

Feux d’artifice

Restauration & buvette sur place
Jeux pour enfants
Location moto électrique
Stand concessionnaire

Infos & réservations 06 07 09 02 72   .

Stade Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 02 72 

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English : Festivaloise

L’événement Festivaloise Estivaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme

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