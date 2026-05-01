Estivaux

Festivaloise

Stade Estivaux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Au programme

8 Randonnée Moto Route Trail Enduro/Quad & SSV

– Parcours technique Enduro

– Roulage libre sur prairie

– Démonstration de trial

Feux d’artifice

Restauration & buvette sur place

Jeux pour enfants

Location moto électrique

Stand concessionnaire

Infos & réservations 06 07 09 02 72 .

Stade Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 02 72

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English : Festivaloise

L’événement Festivaloise Estivaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme