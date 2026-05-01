Festivaloise Estivaux
Festivaloise Estivaux jeudi 28 mai 2026.
Estivaux
Festivaloise
Stade Estivaux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Au programme
8 Randonnée Moto Route Trail Enduro/Quad & SSV
– Parcours technique Enduro
– Roulage libre sur prairie
– Démonstration de trial
Feux d’artifice
Restauration & buvette sur place
Jeux pour enfants
Location moto électrique
Stand concessionnaire
Infos & réservations 06 07 09 02 72 .
Stade Estivaux 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 02 72
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English : Festivaloise
L’événement Festivaloise Estivaux a été mis à jour le 2026-05-19 par Brive Tourisme
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