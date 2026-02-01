Festi’Valouche Bling Blang Mâlain

Festi’Valouche Bling Blang

Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Robert Lapointe (1922-1972), dit Boby Lapointe, est un prince du fourchelangue, un précurseur du slam, un poète de l’herbette.

Alain Bouchet, comédien, musicien et chanteur, a toujours eu un penchant inconsidéré pour cet auteur. Dans sa jeunesse, c’est “en boucle” que le double vinyl “Intégrales des enregistrements de Boby Lapointe” tourne sur la platine: “Et on le chantait à tue-tête !”

Quarante années plus tard, il décide de monter un spectacle musical, poétique et burlesque à partir de son oeuvre.

Caroline Fornier, comédienne et metteur en scène, écoutait à 5 ans le 45 tours de Lapointe, son “Hélicon” et sa “Peinture” en pensant qu’ il n’y avait que les enfants pour le comprendre.

Plus tard avec d’autres metteurs en scène et dans ses propres spectacles, la musique live ou enregistrée, rock ou d’antan, a toujours eu une place particulière, comme un partenaire.

Boby Lapointe is back !

Ce jongleur de calembours-bons a passé un deal avec un clo(w)ne-chanteur-poli-instrumentiste- jongleur-mime, Jean François Christophe Michel.

Les textes ciselés de Boby, avec ou sans leur musique originale, reçoivent bien plus qu’un coup de polish démontés-remontés, après un p’tit coup de rap ou un rift funky, ils prennent du relief, de la profondeur et s’en trouvent éclairés, magnifiés, élargis aux dimensions de la vie.

Les blagues potaches de Lapointe se plantent dans nos coeurs.

La galéjade dévoile ses dessous dramatiques.

Le pitre laisse voir l’homme vulnérable.

Une fête exaltante, poétique, musicale et burlesque pour tout public !

Festi’Valouche débute par un 1er spectacle le vendredi 27 février à 20h30 Paparazzi (Théâtre du Claqsin) et se termine par un 3e spectacle le dimanche 1er mars avec La Résistible ascension d’Arturo Ui (Théâtre de la Mère Folle). Informations dans l’agenda.

5€/spectacle GRATUIT pour les moins de 12 ans

Rafraîchissements sur place

Organisé par Comité des fêtes Commune de Mâlain, avec le soutien de la Communauté de Communes Ouche et Montagne. .

Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 60 52

