Festi’Valouche Paparazzi Mâlain

Festi’Valouche Paparazzi

Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Des paparazzi sont à l’affût d’un scoop.

Marlon Brando ne viendra pas.

La fête est fichue.

Même les chiens se sont perdus !

Il ne reste plus qu’à boire et à pleurer.

Le soleil a implosé. Se lèvera-t-il demain matin ?

Est-ce la fin du monde ?

Comment l’humanité va-t-elle s’accrocher ou au contraire

tout lâcher ? Puisqu’à quoi bon !

C’est un distributeur de boissons qui donnera peut-être un peu

d’espoir en posant une étrange question philosophique

Les jours qui ne finissent jamais sont-ils plus longs que les

jours qui sont très très longs ? .

Dans une ambiance polar, Matei Visniec écrit une fable absurde

sur une société au bord de l’agonie. Il prête voix à l’humanité

et à ses travers les plus tragiques, avec humour et poésie.

Avec Elisabeth Frévin, Julien Malot, Alain Parrot,

Agnès Picot Cuzenic, Lazare Testori, Marie Thibault,

Catherine Thiéry

Festi’Valouche se poursuit le samedi 28 février avec Bling Blang (le T.A.C Théâtre Action Clown) à 20h30 et le dimanche 1er mars à 16h00 avec La Résistible ascension d’Arturo Ui (Théâtre de la Mère Folle).

Informations à retrouver dans l’agenda.

5€/spectacle GRATUIT pour les moins de 12 ans

Rafraîchissements sur place

Organisé par Comité des fêtes Commune de Mâlain, avec le soutien de la Communauté de Communes Ouche et Montagne. .

Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 60 52

English : Festi’Valouche Paparazzi

