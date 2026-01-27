Festi’Valouche Paparazzi Mâlain
Festi’Valouche Paparazzi Mâlain vendredi 27 février 2026.
Festi’Valouche Paparazzi
Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Des paparazzi sont à l’affût d’un scoop.
Marlon Brando ne viendra pas.
La fête est fichue.
Même les chiens se sont perdus !
Il ne reste plus qu’à boire et à pleurer.
Le soleil a implosé. Se lèvera-t-il demain matin ?
Est-ce la fin du monde ?
Comment l’humanité va-t-elle s’accrocher ou au contraire
tout lâcher ? Puisqu’à quoi bon !
C’est un distributeur de boissons qui donnera peut-être un peu
d’espoir en posant une étrange question philosophique
Les jours qui ne finissent jamais sont-ils plus longs que les
jours qui sont très très longs ? .
Dans une ambiance polar, Matei Visniec écrit une fable absurde
sur une société au bord de l’agonie. Il prête voix à l’humanité
et à ses travers les plus tragiques, avec humour et poésie.
Avec Elisabeth Frévin, Julien Malot, Alain Parrot,
Agnès Picot Cuzenic, Lazare Testori, Marie Thibault,
Catherine Thiéry
Festi’Valouche se poursuit le samedi 28 février avec Bling Blang (le T.A.C Théâtre Action Clown) à 20h30 et le dimanche 1er mars à 16h00 avec La Résistible ascension d’Arturo Ui (Théâtre de la Mère Folle).
Informations à retrouver dans l’agenda.
5€/spectacle GRATUIT pour les moins de 12 ans
Rafraîchissements sur place
Organisé par Comité des fêtes Commune de Mâlain, avec le soutien de la Communauté de Communes Ouche et Montagne. .
Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 60 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi’Valouche Paparazzi
L’événement Festi’Valouche Paparazzi Mâlain a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Ouche et Montagne