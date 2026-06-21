Festivals Eurochestries L’Orchestre symphonique des étudiants de Málaga Villeneuve-la-Comtesse
Festivals Eurochestries L’Orchestre symphonique des étudiants de Málaga Villeneuve-la-Comtesse mardi 4 août 2026.
Villeneuve-la-Comtesse
Festivals Eurochestries L’Orchestre symphonique des étudiants de Málaga
église Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
L’Orchestre Symphonique des Étudiants de Málaga est né en 2025 d’une bizarrerie l’Université de Malaga ne possédait pas d’orchestre symphonique…
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église Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Festivals Eurochestries L’Orchestre symphonique des étudiants de Málaga Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge