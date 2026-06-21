Villeneuve-la-Comtesse

Festivals Eurochestries L’Orchestre symphonique des étudiants de Málaga

église Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

L’Orchestre Symphonique des Étudiants de Málaga est né en 2025 d’une bizarrerie l’Université de Malaga ne possédait pas d’orchestre symphonique…

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église Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Festivals Eurochestries L’Orchestre symphonique des étudiants de Málaga Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge