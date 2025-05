FESTIV’ALTER ET RECY-TROC LA JOURNÉE DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES ! – Jacou, 25 mai 2025 07:00, Jacou.

Hérault

FESTIV’ALTER ET RECY-TROC LA JOURNÉE DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES ! Jacou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Ne manquez pas le Festiv’Alter et le Recy-Troc le 25 mai de 10h30 à 17h au Parc Bocaud !

Ne manquez pas le Festiv’Alter et le Recy-Troc le 25 mai de 10h30 à 17h au Parc Bocaud !

• Le Festiv’Alter est organisé par l’association Vertueux un festival écologique avec de nombreux stands (village des associations), des ateliers, jeux en bois, démonstrations et conférences, de la musique et de la restauration.

• Le Recy-Troc est un troc organisé par le Conseil des Enfants et des Jeunes de la Ville de Jacou. Chacun peut venir déposer des objets le matin pour gagner des points et les échanger ensuite l’après-midi contre de nouveaux objets. .

Jacou 34830 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the Festiv’Alter and Recy-Troc on May 25 from 10:30 am to 5 pm at Parc Bocaud!

German :

Verpassen Sie nicht das Festiv’Alter und den Recy-Troc am 25. Mai von 10:30 bis 17:00 Uhr im Parc Bocaud!

Italiano :

Non perdetevi il Festiv’Alter e il Recy-Troc il 25 maggio dalle 10.30 alle 17.00 nel Parc Bocaud!

Espanol :

No se pierda el Festiv’Alter y Recy-Troc el 25 de mayo de 10.30 a 17.00 horas en el Parc Bocaud

L’événement FESTIV’ALTER ET RECY-TROC LA JOURNÉE DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES ! Jacou a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT MONTPELLIER