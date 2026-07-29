Festiv’Arts 2026 Complexe Michel Adam Octeville-sur-Mer

Informations pratiques

Octeville-sur-Mer

Festiv’Arts 2026

Complexe Michel Adam Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Pour sa 10ème édition de Festiv’Arts Octeville-sur-Mer, l’association Reflex, avec le soutien de la municipalité, est fière de vous présenter l’événement culturel incontournable de la rentrée Festiv’Arts 2026 !

Préparez-vous à vivre 2 jours d’Art, de Fête et de Musique ! les 5 et 6 septembre prochains.

Cette année, nous célébrons notre 10ème anniversaire en grand ! Le Complexe Michel Adam et ses alentours se métamorphosent en une immense galerie d’art à ciel ouvert de 3 400 m² pour mettre l’art à la portée de tous.

Découvrez un aperçu du programme exceptionnel qui vous attend

Arts visuels & artisanat d’expection

• Plus de 60 artistes renommés (peintres, sculpteurs, photographes) à découvrir.

• 40 artisans créateurs d’exception (maître verrier, luthier, coutelier, maroquinier) pour apprécier des savoir-faire uniques.

Spectacles & musiques non-stop

• Le rythme envoûtant de 14 groupes de musique jazzy.

• La poésie vibrante des slameurs de LH pas la plume.

• Les voix magnifiques du groupe vocal Effervescence.

• Un show dynamique de claquettes irlandaises avec la troupe Souffle Celtique.

Les grands temps forts à ne pas manquer

Samedi (10h 23h)

• Dès le début d’après-midi Une ambiance très JAZZ pour accompagner votre visite.

• À 15h00 Le concert exceptionnel et vibrant de la chorale Gospel de Sophie Gouby.

• Après-midi Un défilé de mode exclusif mettant en lumière les créations textiles de Art Métisse (également présenté le dimanche après-midi).

• En soirée (Clôture du samedi) Préparez-vous à groover ! Nous terminerons cette première journée en beauté avec un concert funk survolté du groupe Sunset for the Monkeys ! Ambiance festive et dansante garantie pour clore la soirée !

Dimanche (10h 18h)

• À 15h00 L’arrivée spectaculaire et exclusive de la troupe Les Saltimbanques de l’Impossible.

• À 17h00 Un grand concert de jazz de clôture, hommage à Glenn Miller , interprété par le talentueux Philippe CRESTEE Big band.

Infos pratiques

• Restauration Un village des créateurs convivial avec 4 Food trucks gourmands et 2 bars pour se rafraîchir.

• Accès Parkings à proximité et lignes de bus 10 et 13. .

Complexe Michel Adam Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie festivartsoctevillesurmer@gmail.com

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English : Festiv’Arts 2026

L’événement Festiv’Arts 2026 Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie