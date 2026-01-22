Festiv’Asques 18 Asques
Pour la 18ème édition du Festiv’Asques, l’association LES APACHES vous propose une édition spéciale, car nous fêtons les 20 ans du festival !
Il y a 20 ans, le Festiv’Asques voyait le jour, aujourd’hui, c’est grâce à vous tous que l’histoire peut continuer !
Programmation de l’édition anniversaire du samedi 6 juin 2026 TAGADA JONES LA RUE KETANOU BAD TRIPES DIE CABINE EL COMUNERO MATHEO
Buvette et restauration sur place. Stands merchandising des groupes et exposants. Parking et camping. .
Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationlesapaches@gmail.com
