Festiv’Asques 18

Asques Gironde

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Pour la 18ème édition du Festiv’Asques, l’association LES APACHES vous propose une édition spéciale, car nous fêtons les 20 ans du festival !

Il y a 20 ans, le Festiv’Asques voyait le jour, aujourd’hui, c’est grâce à vous tous que l’histoire peut continuer !

Programmation de l’édition anniversaire du samedi 6 juin 2026 TAGADA JONES LA RUE KETANOU BAD TRIPES DIE CABINE EL COMUNERO MATHEO

Buvette et restauration sur place. Stands merchandising des groupes et exposants. Parking et camping. .

Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationlesapaches@gmail.com

