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Festiv’Asteur Salle des fêtes Villefagnan

Festiv’Asteur Salle des fêtes Villefagnan vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du Champ de foire

Ville : 16240 Villefagnan

Département : Charente

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 10 10 10

Villefagnan

Festiv’Asteur

Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

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Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Festiv’Asteur Villefagnan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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