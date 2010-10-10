Festiv’Asteur Salle des fêtes Villefagnan
Festiv’Asteur Salle des fêtes Villefagnan vendredi 17 juillet 2026.
Villefagnan
Festiv’Asteur
Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
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Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Festiv’Asteur Villefagnan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente