Festiv’Asteur Salle des fêtes Villefagnan

Villefagnan

Festiv’Asteur

Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

.

Salle des fêtes Place du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festiv’Asteur Villefagnan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente