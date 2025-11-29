Festiv’Automne Champeaux
Festiv’Automne Champeaux samedi 29 novembre 2025.
Festiv’Automne
2 Rue du Bourg Champeaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Marché exposition d’artisanat d’art ainsi que des métiers de bouche. Un marché de noël avant l’heure où chacun trouvera des idées cadeaux ou des produits à usage personnel. Produits locaux dans le respect environnemental.
Restauration le midi, boissons, crêpes… sur place. .
2 Rue du Bourg Champeaux 50530 Manche Normandie +33 6 60 51 69 49 comite.fetes.champeaux@gmail.com
