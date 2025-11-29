Festiv’Automne Champeaux

Festiv’Automne

2 Rue du Bourg Champeaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché exposition d’artisanat d’art ainsi que des métiers de bouche. Un marché de noël avant l’heure où chacun trouvera des idées cadeaux ou des produits à usage personnel. Produits locaux dans le respect environnemental.

Restauration le midi, boissons, crêpes… sur place. .

2 Rue du Bourg Champeaux 50530 Manche Normandie +33 6 60 51 69 49 comite.fetes.champeaux@gmail.com

