Festiv’Automne Champeaux

2 Rue du Bourg Champeaux Manche

Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Marché exposition d’artisanat d’art ainsi que des métiers de bouche. Un marché de noël avant l’heure où chacun trouvera des idées cadeaux ou des produits à usage personnel. Produits locaux dans le respect environnemental.
Restauration le midi, boissons, crêpes… sur place.   .

2 Rue du Bourg Champeaux 50530 Manche Normandie +33 6 60 51 69 49  comite.fetes.champeaux@gmail.com

