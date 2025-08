FestivAzul Jaume sul camin Cazideroque

FestivAzul Jaume sul camin Cazideroque mardi 5 août 2025.

FestivAzul Jaume sul camin

Église Saint-Gilles Cazideroque Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

JAUME SUL CAMIN (Petit Jean sur le chemin), conte médiéval en musique par lOper’Azul allie légendes, saynètes et musiques inspirées des grands répertoires des XIIe et XIIIe siècles.

Trois artistes musiciens, Jodël Grasset-Saruwatari, Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard.

JAUME SUL CAMIN (Petit Jean sur le chemin), conte médiéval en musique par lOper’Azul allie légendes, saynètes et musiques inspirées des grands répertoires des XIIe et XIIIe siècles.

Trois artistes musiciens, Jodël Grasset-Saruwatari Auteur, conteur, oud, luth, psaltérion, Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard Chant, percussions et harmonium indien nous font découvrir la grande variété des répertoires musicaux de cette époque

– Chants troubadours occitans et séfarades

– Extraits des grands manuscrits médiévaux (Livre Vermeil de Montserrat, Cantigas de Santa Maria, Laudario di Cortona…) Le récit alterne les langues occitane et française, permettant la compréhension à tous les publics.

Spectacle suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité de Cazideroque d’un buffet gourmand sur réservation. .

Église Saint-Gilles Cazideroque 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 59 33 90

English : FestivAzul Jaume sul camin

Come and experience a unique evening at FestivAzul with the Ensemble Stella d’Oriente! On August 10, at the Saint-Barthélemy church in Tournon d’Agenais, discover Sephardic songs, Occitan troubadours and traditional Middle Eastern music. A captivating musical journey not to be missed!

German : FestivAzul Jaume sul camin

JAUME SUL CAMIN (Kleiner Johannes auf dem Weg), ein mittelalterliches Märchen mit Musik von lOper’Azul, verbindet Legenden, Sketche und Musik, die von den großen Repertoires des 12. und 13. Jahrhunderts inspiriert sind.

Drei Musikkünstler, Jodël Grasset-Saruwatari, Catalina Skinner und Pierre-Yves Binard.

Italiano :

JAUME SUL CAMIN (Il piccolo Giovanni sul sentiero), un racconto medievale musicato da Oper’Azul, unisce leggende, bozzetti e musiche ispirate ai grandi repertori del XII e XIII secolo.

Tre musicisti, Jodël Grasset-Saruwatari, Catalina Skinner e Pierre-Yves Binard.

Espanol : FestivAzul Jaume sul camin

JAUME SUL CAMIN (El pequeño Juan en el camino), cuento medieval musicado por Oper’Azul, combina leyendas, esbozos y música inspirada en los grandes repertorios de los siglos XII y XIII.

Tres músicos, Jodël Grasset-Saruwatari, Catalina Skinner y Pierre-Yves Binard.

L’événement FestivAzul Jaume sul camin Cazideroque a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Fumel Vallée du Lot