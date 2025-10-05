FESTIV’BAL DES FANFARES: VENT DANS LES VIGNES Aniane

Pour ce festiv’bal des fanfares au célébre Pont du Diable, retrouvez les fanfarons et les bénévoles pour un pique-nique musical et insolite.

Repas tiré du sac au son enjoué des rescapés de la veille de Vendémian.

Les 4 fanfares sont:

* FULL FANFARE

* L’ECHO DES AVENS

* LE TOUCAN MAGIUE

* L’ORPHEON DE GARRAFACH .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 22 04 86 75

English :

For this festiv’bal des fanfares at the famous Pont du Diable, join the fanfarons and volunteers for a musical and unusual picnic.

A packed lunch, accompanied by the lively sounds of the survivors of the Vendémian eve.

German :

Bei diesem Festiv’bal der Blaskapellen an der berühmten Teufelsbrücke treffen Sie die Fanfarenbläser und die freiwilligen Helfer zu einem musikalischen und ungewöhnlichen Picknick.

Das Essen wird aus dem Rucksack geholt und von den Klängen der Überlebenden des Vortags von Vendémian begleitet.

Italiano :

Unitevi alle bande di ottoni e ai volontari per un insolito picnic musicale sul famoso Pont du Diable.

Un pranzo al sacco al suono vivace dei sopravvissuti della veglia vandeana.

Espanol :

Únase a las bandas de música y a los voluntarios para disfrutar de un insólito picnic musical en el famoso Pont du Diable.

Un almuerzo para llevar al son de los animados sonidos de los supervivientes de la vigilia vendémica.

