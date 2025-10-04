FESTIV’BAL DES FANFARES: VENT DANS LES VIGNES Gignac
FESTIV’BAL DES FANFARES: VENT DANS LES VIGNES Gignac samedi 4 octobre 2025.
FESTIV’BAL DES FANFARES: VENT DANS LES VIGNES
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Pour cette maitinée du festiv’bal, retrouvez les 4 fanfares sur la marché pour une ambiance musicale assurée !
Les 4 fanfares sont:
* FULL FANFARE
* L’ECHO DES AVENS
* LE TOUCAN MAGIUE
* L’ORPHEON DE GARRAFACH
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 22 04 86 75
English :
For this morning’s festiv’bal, join the 4 brass bands on the market for a guaranteed musical atmosphere!
The 4 bands are:
* FULL FANFARE
* L’ECHO DES AVENS
* LE TOUCAN MAGIUE
* L’ORPHEON DE GARRAFACH
German :
An diesem Vormittag des Festiv’bal finden Sie die vier Blaskapellen auf dem Marktplatz, die für musikalische Stimmung sorgen!
Die vier Musikkapellen sind:
* FULL FANFARE
* L’ECHO DES AVENS
* LE TOUCAN MAGIUE
* L’ORPHEON DE GARRAFACH
Italiano :
Per i festeggiamenti di questa sera, le 4 bande di ottoni saranno sul mercato per un’atmosfera musicale garantita!
Le 4 bande sono:
* FULL FANFARE
* L’ECO DEGLI AVORI
* IL TUCANO MAGIARO
* L’ORPHEON DE GARRAFACH
Espanol :
Para esta velada festiva, las 4 bandas de música estarán en el mercado para garantizar un ambiente musical
Las 4 bandas son:
* FULL FANFARE
* L’ECHO DES AVENS
* LE TOUCAN MAGIUE
* L’ORPHEON DE GARRAFACH
L’événement FESTIV’BAL DES FANFARES: VENT DANS LES VIGNES Gignac a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT