Festiv’Bio, un événement certifié BIOnne ambiance !, Ecocert – Lieu dit La Côme, 32600 L’Isle-Jourdain, L’Isle-Jourdain

Festiv’Bio, un événement certifié BIOnne ambiance ! Samedi 6 juin, 14h00 Ecocert – Lieu dit La Côme, 32600 L’Isle-Jourdain Gers

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Vous avez toujours eu envie de pousser les portes d’Ecocert ?

Nous vous invitons dans nos locaux le samedi 6 juin à L’Isle-Jourdain (Gers) pour notre premier Festiv’Bio !

Nous vous proposons de venir rencontrer nos équipes et découvrir nos métiers et nos initiatives internes, le tout dans le cadre unique du Parc d’Ecocert.

Au programme : des conférences sur la Bio avec celles et ceux qui la font vivre et évoluer, un marché bio et gourmand avec des producteurs locaux, un spectacle musical pour les enfants et d’humour pour petits et grands… Le tout dans une ambiance festive !

Cliquez ici pour découvrir le programme complet !

Ecocert – Lieu dit La Côme, 32600 L’Isle-Jourdain Château de la Come, 32600 L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://canva.link/paarhl4uowbmlh7 »}] [{« link »: « https://canva.link/paarhl4uowbmlh7 »}]

Visite de notre parc, découverte des métiers et des initiatives de sensibilisation, conférences autour de la bio de demain, marché bio et gourmand, spectacles pour petits et grands… événement bio