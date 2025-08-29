Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire Aire-sur-l’Adour
Aire-sur-l’Adour Landes
Début : 2025-08-29
fin : 2025-09-27
Le Festival Photographie Imagin’Aire revient a Aire sur l’Adour
Cette année encore, la photographie s’invite partout, et il vous suffira d’observer pour que la magie opère. Les images vous raconteront des histoires, ouvriront des fenêtres sur d’autres mondes et vous feront découvrir des instants différents.
Ouvrez l’œil des le30 aout, et laissez-vous porter par le regard des artistes.
A ne pas manquer
29 aout 18h Vernissage a la Médiathèque
06 sept 10h-12h Atelier photo avec Valerie Kugler RDV Parvis Médiathèque
21 sept 10h-12h Balade a vue avec le service Patrimoine RDV Parvis Mairie
26 sept 20h15 Film & debat Cloture au Cinema Galaxie (6 €)
27 sept 10h-12h Atelier photo architecture avec Virginie Le Carre RDV Parvis Médiathèque
Infos complémentaires airtistic40@gmail.com .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
