Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire Aire-sur-l’Adour

Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire Aire-sur-l’Adour vendredi 29 août 2025.

Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire

Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-08-29

Le Festival Photographie Imagin’Aire revient a Aire sur l’Adour

Cette année encore, la photographie s’invite partout, et il vous suffira d’observer pour que la magie opère. Les images vous raconteront des histoires, ouvriront des fenêtres sur d’autres mondes et vous feront découvrir des instants différents.

Ouvrez l’œil des le30 aout, et laissez-vous porter par le regard des artistes.

A ne pas manquer

29 aout 18h Vernissage a la Médiathèque

06 sept 10h-12h Atelier photo avec Valerie Kugler RDV Parvis Médiathèque

21 sept 10h-12h Balade a vue avec le service Patrimoine RDV Parvis Mairie

26 sept 20h15 Film & debat Cloture au Cinema Galaxie (6 €)

27 sept 10h-12h Atelier photo architecture avec Virginie Le Carre RDV Parvis Médiathèque

Infos complémentaires airtistic40@gmail.com .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

English : Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire

German : Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire

Italiano :

Espanol : Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire

L’événement Festivel de photographie Le renouveau imagin’aire Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-08-14 par Tourisme Aire Eugénie