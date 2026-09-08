Festiv’en Lamée Parc Marcel Boisnard Ercé En Lamée

Informations pratiques

Festiv’en Lamée revient le 19 septembre 2026 pour une nouvelle édition dans la commune d’Ercé-en-Lamée, en Ille-et-Vilaine. Cet événement fédérateur rassemble chaque année les habitants autour d’un temps fort convivial et festif. Porté par la dynamique locale, le festival met à l’honneur la vie associative et l’esprit de village qui caractérisent Ercé-en-Lamée. Petits et grands sont invités à venir partager un moment de rencontre et de partage au cœur de la commune. Le programme s’articule autour d’animations variées pensées pour tous les âges. C’est aussi l’occasion de valoriser le tissu associatif et les bénévoles qui font vivre le territoire tout au long de l’année. Festiv’en Lamée s’inscrit dans une volonté de renforcer le lien social entre les habitants du bourg et des hameaux environnants. La commune, forte de son identité rurale, transforme ainsi le temps d’une journée son cadre de vie en lieu de fête. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la convivialité du village. Rendez-vous donc le 19 septembre pour cette nouvelle édition placée sous le signe du partage.