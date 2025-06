Festives des Amis du Vieux Lourdes Jardin des Tilleuls Lourdes 20 juillet 2025 08:00

Hautes-Pyrénées

Festives des Amis du Vieux Lourdes Jardin des Tilleuls Avenue Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Le dimanche 20 juillet 2025, les Amis du Vieux Lourdes organisent leurs traditionnelles festives autour du Palais des Congrès et du kiosque du Jardin des Tilleuls.

Au programme de cette journée

– 7h30 Vide-greniers

– 10h30 Messe au kiosque

– 12h Paella

– 15h30 à 19h Animations

Le site fermera à 19 heures.

Entrée libre et gratuite.

.

Jardin des Tilleuls Avenue Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 10 06 00

English :

On Sunday July 20, 2025, the Friends of Old Lourdes will be holding their traditional festivities around the Palais des Congrès and the kiosk in the Jardin des Tilleuls.

On the program for the day:

– 7:30 a.m.: Garage sale

– 10:30 am: Mass at the bandstand

– 12pm: Paella

– 3:30 pm to 7 pm: Entertainment

The site closes at 7pm.

Free admission.

German :

Am Sonntag, dem 20. Juli 2025, veranstalten die Freunde des alten Lourdes ihre traditionellen Festlichkeiten rund um das Kongresszentrum und den Kiosk im Jardin des Tilleuls (Lindengarten).

Auf dem Programm stehen an diesem Tag :

– 7.30 Uhr: Flohmarkt

– 10.30 Uhr: Messe am Kiosk

– 12.00 Uhr: Paella

– 15.30 bis 19 Uhr: Unterhaltung

Der Veranstaltungsort wird um 19 Uhr geschlossen.

Freier Eintritt.

Italiano :

Domenica 20 luglio 2025, gli Amici della Vecchia Lourdes terranno i loro tradizionali festeggiamenti intorno al Palazzo dei Congressi e al chiosco del Jardin des Tilleuls.

Il programma della giornata prevede:

– 7.30: vendita di garage

– 10.30: Messa alla tribuna della banda

– 12.00: Paella

– 15.30-19.00: Animazione

Il sito chiude alle 19.00.

Ingresso libero.

Espanol :

El domingo 20 de julio de 2025, los Amigos del Viejo Lourdes celebrarán sus tradicionales fiestas en torno al Palacio de Congresos y al quiosco del Jardín de los Tilleuls.

En el programa de la jornada:

– 7.30 h: Venta de garaje

– 10.30: Misa en el quiosco de música

– 12h: Paella

– 15.30 h a 19 h: Animación

El recinto cierra a las 19 h.

Entrada gratuita.

L’événement Festives des Amis du Vieux Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2025-06-23 par OT de Lourdes|CDT65