Festiv’été 2025 Parc de Champagne Reims

Festiv’été 2025 Parc de Champagne Reims mercredi 27 août 2025.

Festiv’été 2025

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-27

Tout public

Gratuit Animations et activités pour tous de 14h à 18h au Parc de Champagne du 27 au 31 août 2025

Sur place Balade en poney, full contact, beach volley, athlétisme, judo, multi activités, ateliers créatifs, karaoké, parcours du combattant, percussions africaines, échecs, BMX, laser game, structures gonflables, drifts, manège pour enfants, tyrolienne… Et de nombreuses surprises !

Buvette et restauration sur place (payantes)

Séance de cinéma en plein air le vendredi 29 août

À partir de 20 h pique-nique, vers 20 h 30 animations et 21 h projection »Le Château dans le ciel de Hayao MIYAZAKI Film d’animation japonais »

Infos pratiques parc ouvert de 12 h à 20 h pour permettre aux familles de pique-niquer.

Fermeture du parc de Champagne au public pour

– Installation lundi 25 et mardi 26 août

– Démontage lundi 1er septembre

– Plan Vigipirate fouilles aux entrées avec détecteurs de métaux (couteaux et bouteilles en verre interdits)

Accès

Accès Bus 3 10 C, arrêt Parc de Champagne

Parking vélo

Parking usagers parking de la fac à l’intersectionde la rue Jankel Ségal (France 3) et la rue des Crayères .

Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims 51100 Marne Grand Est

English : Festiv’été 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festiv’été 2025 Reims a été mis à jour le 2025-08-19 par Reims Tourisme & Congrès