Festiv’été à la Ferme des Flottes – Rue des Alliés Cherbourg-en-Cotentin, 1 juin 2025 11:00, Cherbourg-en-Cotentin.

Manche

Festiv’été à la Ferme des Flottes Rue des Alliés Ferme des Flottes Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Une journée conviviale, gratuite et en plein air pour célébrer l’été, la création locale et la culture vivante !

Flânez dans notre marché de créateurs (bijoux, déco, textile, douceurs artisanales…).

Profitez de concerts en continu avec des artistes du Cotentin.

Laissez-vous surprendre par un spectacle de marionnettes poétique et drôle.

Régalez-vous avec un food-truck américain maison et notre buvette sur place.

Un événement familial, festif, local, organisé par le CLT pôle Culture & Loisirs.

Entrée libre.

Rue des Alliés Ferme des Flottes

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 24 50 loisirscultureclt@gmail.com

English : Festiv’été à la Ferme des Flottes

A friendly, free, open-air day to celebrate summer, local creativity and living culture!

Stroll through our designer market (jewelry, home decor, textiles, handmade sweets, etc.).

Enjoy continuous concerts with artists from the Cotentin region.

Be surprised by a poetic and funny puppet show.

Treat yourself to a homemade American food-truck and our on-site refreshment bar.

A festive, local, family event, organized by CLT? pôle Culture & Loisirs.

Admission free.

German :

Ein geselliger, kostenloser Tag unter freiem Himmel, um den Sommer, die lokale Kreativität und die lebendige Kultur zu feiern!

Schlendern Sie über unseren Designermarkt (Schmuck, Deko, Textilien, handwerkliche Leckereien usw.).

Genießen Sie die ständigen Konzerte mit Künstlern aus der Region Cotentin.

Lassen Sie sich von einem poetischen und lustigen Marionettenspiel überraschen.

Verwöhnen Sie sich mit einem hausgemachten amerikanischen Foodtruck und unserem Imbiss vor Ort.

Eine familiäre, festliche und lokale Veranstaltung, die vom CLT? pôle Culture & Loisirs organisiert wird.

Freier Eintritt.

Italiano :

Una giornata conviviale, gratuita e all’aperto per celebrare l’estate, la creatività locale e la cultura viva!

Passeggiate nel nostro mercato di design (gioielli, decorazioni per la casa, tessuti, dolci fatti in casa…).

Godetevi i concerti non-stop di artisti della regione del Cotentin.

Lasciatevi sorprendere da uno spettacolo di marionette poetico e divertente.

Concedetevi un food-truck americano fatto in casa e il nostro punto di ristoro in loco.

Un evento locale, festoso e adatto alle famiglie, organizzato dal Centro Cultura e Tempo Libero CLT.

Ingresso libero.

Espanol :

Una jornada amistosa, gratuita y al aire libre para celebrar el verano, la creatividad local y la cultura viva

Pasee por nuestro mercado de diseño (joyería, decoración del hogar, textiles, dulces caseros, etc.).

Disfrute de conciertos ininterrumpidos de artistas de la región de Cotentin.

Déjese sorprender por un espectáculo de marionetas poético y divertido.

Deléitese con un food-truck de comida americana casera y nuestro bar de refrescos in situ.

Un evento familiar, festivo y local, organizado por el Centro Cultural y de Ocio CLT?

Entrada gratuita.

L’événement Festiv’été à la Ferme des Flottes Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin