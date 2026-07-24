Informations pratiques

Saint-Jean-Lasseille

FESTIV’ÉTÉ AVEC LE CHÂTEAU PLANÈRES

Route de Banyuls-Dels-Aspres Saint-Jean-Lasseille Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-07

Vous l’attendiez… le voici !

Les FESTIV’ÉTÉ 2026 du Château Planères arrivent à grands pas !

Vibes 80’s, soirées entre amis & passion flamenco… le tout accompagné de bons vins et de repas gourmands sous les étoiles .

Saint Jean Lasseille

Réservat…

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Route de Banyuls-Dels-Aspres Saint-Jean-Lasseille 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 74 50

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English :

Have you been waiting for it? Here it is!

The 2026 Château Planères FESTIV?%C9T%C9 are just around the corner!

’80s vibes, evenings with friends, and a passion for flamenco—all accompanied by fine wines and gourmet meals under the stars.

Saint Jean Lasseille

Reservations…

L’événement FESTIV’ÉTÉ AVEC LE CHÂTEAU PLANÈRES Saint-Jean-Lasseille a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI ASPRES-THUIR