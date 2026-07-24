FESTIV’ÉTÉ AVEC LE CHÂTEAU PLANÈRES Saint-Jean-Lasseille
lundi 3 août 2026 · Saint-Jean-Lasseille
Informations pratiques
Saint-Jean-Lasseille
FESTIV’ÉTÉ AVEC LE CHÂTEAU PLANÈRES
Route de Banyuls-Dels-Aspres Saint-Jean-Lasseille Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-07
Vous l’attendiez… le voici !
Les FESTIV’ÉTÉ 2026 du Château Planères arrivent à grands pas !
Vibes 80’s, soirées entre amis & passion flamenco… le tout accompagné de bons vins et de repas gourmands sous les étoiles .
Saint Jean Lasseille
Réservat…
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Route de Banyuls-Dels-Aspres Saint-Jean-Lasseille 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 74 50
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English :
Have you been waiting for it? Here it is!
The 2026 Château Planères FESTIV?%C9T%C9 are just around the corner!
’80s vibes, evenings with friends, and a passion for flamenco—all accompanied by fine wines and gourmet meals under the stars.
Saint Jean Lasseille
Reservations…
L’événement FESTIV’ÉTÉ AVEC LE CHÂTEAU PLANÈRES Saint-Jean-Lasseille a été mis à jour le 2026-07-24 par OTI ASPRES-THUIR