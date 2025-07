Festiv’été Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Festiv’été Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy mercredi 30 juillet 2025.

Festiv’été

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 17:00:00

2025-07-30

Le Centre Social de Bourbon-Lancy fait le plein d’animations.

Entre beach volley, Mölkky, échecs… mais aussi balade en poneys, escape game, récré bidouille et jeux sur les thématiques jeunesse, petits et grands ne vont pas s’ennuyer !

Une journée festive pour tous avec de nombreux lots à gagner . Pour le midi, apportez votre pique-nique. Le Centre Social vous offre le goûter.

Une nouveau rendez-vous gratuit en partenariat avec Borvo Ancellus Escape Game, Gwendoline Perdon Bien être équin et Syntaxe Erreur 2.0 Gueugnon. .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95

