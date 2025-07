Festiv’été musique et food-truck Saint-Christophe-du-Bois

Festiv’été musique et food-truck Saint-Christophe-du-Bois vendredi 11 juillet 2025.

Festiv’été musique et food-truck

Etang rue Jean Mermoz Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Musique et food-truck à Saint-Christophe-du-Bois. Organisée par le CSI Ocsigène. Ouvert à tous.

.

Etang rue Jean Mermoz Saint-Christophe-du-Bois 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 26 10 accueil@ocsigene.fr

English :

Music and food-truck in Saint-Christophe-du-Bois. Organized by CSI Ocsigène. Open to all.

German :

Musik und Foodtruck in Saint-Christophe-du-Bois. Organisiert von der CSI Ocsigène. Offen für alle.

Italiano :

Musica e food-truck a Saint-Christophe-du-Bois. Organizzato da CSI Ocsigène. Aperto a tutti.

Espanol :

Música y food-truck en Saint-Christophe-du-Bois. Organizado por CSI Ocsigène. Abierto a todos.

L’événement Festiv’été musique et food-truck Saint-Christophe-du-Bois a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de tourisme du Choletais