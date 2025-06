Festiv’été – Salle des fêtes Picauville 20 juin 2025 18:30

Manche

Festiv’été Salle des fêtes Les Moitiers en Bauptois Picauville Manche

Début : 2025-06-20 18:30:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

18h30 scène ouverte aux amateurs musiciens et chanteurs + randonnée pédestre « À la découverte des Moitiers-en-Bauptois » (4 km, participation libre, sur réservation).

19h30 représentation des élèves guitaristes de l’association.

20h représentation de la chorale de l’association.

20h30 ouverture du bal de l’été par les danseurs de l’association. Petite restauration sur place.

Salle des fêtes Les Moitiers en Bauptois

Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 87 41 98 76

English : Festiv’été

6:30pm: open stage for amateur musicians and singers + « À la découverte des Moitiers-en-Bauptois » hike (4 km, free participation, booking required).

7:30pm: performance by the association’s guitar students.

8pm: performance by the association’s choir.

8.30pm: opening of the summer ball by the association’s dancers. Light refreshments on site.

German :

18:30 Uhr: Offene Bühne für Amateurmusiker und -sänger + Wanderung « À la découverte des Moitiers-en-Bauptois » (4 km, freie Teilnahme, Reservierung erforderlich).

19.30 Uhr: Auftritt der Gitarrenschüler des Vereins.

20.00 Uhr: Auftritt des Chors der Vereinigung.

20:30 Uhr: Eröffnung des Sommerballs durch die Tänzer des Vereins. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

ore 18.30: palco aperto per musicisti e cantanti dilettanti + passeggiata « Alla scoperta di Les Moitiers-en-Bauptois » (4 km, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria).

ore 19.30: esibizione degli studenti di chitarra dell’associazione.

ore 20.00: esibizione del coro dell’associazione.

ore 20.30: apertura delle danze estive da parte dei ballerini dell’associazione. Disponibile un leggero rinfresco.

Espanol :

18.30 h: escenario abierto para músicos y cantantes aficionados + paseo « Descubrir Les Moitiers-en-Bauptois » (4 km, participación gratuita, previa reserva).

19.30 h: actuación de los alumnos de guitarra de la asociación.

20.00 h: actuación del coro de la asociación.

20.30 h: apertura del baile de verano por los bailarines de la asociación. Refrigerio.

L’événement Festiv’été Picauville a été mis à jour le 2025-06-08 par OT Baie du Cotentin