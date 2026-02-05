FESTIV’HALLE à Halle du Champs de Manœuvre Halle du Champs de Manoeuvre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-16 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Halle du Champ de ManoeuvreMail Marthe Delpirou (derrière l’écoleGermaine Tillion, à proximité des jardinsfamiliaux) Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age maximum : 99

Par la Ville de Nantes, l’Accoord et Léo Lagrange AnimationVenez découvrir la halle du Champ de Manoeuvre le temps d’un goûter festif.Au programme : jeux, lecture, flashmob, parcours ludique…D’autres animations seront proposées durant cette semaine.

Halle du Champs de Manoeuvre Nantes 44477



