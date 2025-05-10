Festiv’Halles Le Grand Café Surgères

Festiv’Halles

Le Grand Café 96 rue Audry de Puyravault Surgères Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

en ligne

Date et horaire :

Début : Samedi 2025-05-10 19:30:00

fin : 2025-05-10 00:00:00

Date(s) :

2025-05-10 2025-06-26 2025-08-03 2025-09-20

Le Grand Café organise la première édition de son Festiv’Halles. 4 soirée-concerts seront proposées avec des artistes et groupes de la scène reggae française.

English :

Le Grand Café organizes the first edition of its Festiv’Halles. 4 evening concerts featuring artists and groups from the French reggae scene.

German :

Das Grand Café organisiert die erste Ausgabe seines Festiv’Halles. es werden 4 Konzertabende mit Künstlern und Gruppen der französischen Reggae-Szene angeboten.

Italiano :

Le Grand Café organizza la prima edizione del suo festival Festiv’Halles. sono previsti 4 concerti serali con artisti e gruppi della scena reggae francese.

Espanol :

Le Grand Café organiza la primera edición de su festival Festiv’Halles. habrá 4 conciertos nocturnos con artistas y grupos de la escena reggae francesa.

