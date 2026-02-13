Festiv’Harmonies Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin

Festiv’Harmonies

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin Sarthe

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

2026-03-14

L’Ecole de musique de l’Orée de Bercé-Belinois vous invite à découvrir son Festiv’Harmonies, le vendredi 13 et samedi 14 mars, au Val’Rhonne à Moncé en Belin.

Retrouvez le Festiv’Harmonies avec ses 2 jours de festivités gratuits.Des concerts en soirée le vendredi 13 et le samedi 14 mars.

Ce sera l’occasion de découvrir des orchestres d’Harmonies ou Big Band de la Sarthe et hors département. .

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 23 49 ecoledemusique@belinois.fr

The Ecole de Musique de l’Orée de Bercé-Belinois invites you to discover its Festiv’Harmonies, on Friday March 13 and Saturday March 14, at Val’Rhonne in Moncé en Belin.

