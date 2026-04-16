FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet vendredi 7 août 2026.
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage
58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
10 euros Visite Dégustation Concert
5 euros Concert uniquement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
On profite des beaux jours au rythme de la musique !
18h30 visite du domaine et des chais, dégustation
20h30 concert, restauration sur place.
.
58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the sunny days to the rhythm of the music!
6:30 pm: tour of the estate and winery, tasting
8:30 pm: concert, on-site catering.
L’événement FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique
À voir aussi à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Maritime)
- Soirée concert Ma’Zo’Li Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 25 avril 2026
- Circuit VTT N°6 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime 1 mai 2026
- Boucle VTC Coteaux de l’Estuaire de la Gironde Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime 1 mai 2026
- PR N°4 Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime 1 mai 2026
- Soirée concert Ma’Zo’Li Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 9 mai 2026