Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage

58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

10 euros Visite Dégustation Concert



5 euros Concert uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

On profite des beaux jours au rythme de la musique !



18h30 visite du domaine et des chais, dégustation

20h30 concert, restauration sur place.

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58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Enjoy the sunny days to the rhythm of the music!



6:30 pm: tour of the estate and winery, tasting

8:30 pm: concert, on-site catering.

L’événement FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique