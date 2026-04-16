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FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet vendredi 7 août 2026.

Adresse : 58 chemin des Cormes

Ville : 17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 10 10 euros Visite Dégustation Concert 5 euros Concert uniquement

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage

58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

10 euros Visite Dégustation Concert

5 euros Concert uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

On profite des beaux jours au rythme de la musique !

18h30 visite du domaine et des chais, dégustation
20h30 concert, restauration sur place.
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58 chemin des Cormes Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Enjoy the sunny days to the rhythm of the music!

6:30 pm: tour of the estate and winery, tasting
8:30 pm: concert, on-site catering.

L’événement FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique

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