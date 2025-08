FESTIV’IN CAUX Caux

Le Festiv’in Caux aura lieu le mercredi 6 août !

Rendez-vous dès 18h en coeur de ville, tout le long de la place de la République et dans le Square pour une soirée vigneronne. Au programme pour votre plus grand plaisir dégustation, restauration et musique avec Zik’goto, Zygomoteurs, La pena , los deglingos.

• Sept stands de vignerons du terroir caussinard, dégustation et vente

• Grand choix de restauration par les commerçants locaux

• Deux orchestres à partir de 21h30

• Une pena déambulera à partir de 19h00 ** nouveau **

Et vous pourrez même gagner votre poids en vin !

Tables et chaises tout le long de la foire. .

Place de la République Caux 34720 Hérault Occitanie +33 4 67 98 67 01

English :

Festiv’in Caux takes place on Wednesday, August 6!

Meet us at Place de la République at 6pm for an evening of wine tasting, food and music.

7 Caux wineries will be present, as well as various food stalls.

German :

Das Festiv’in Caux findet am Mittwoch, den 6. August statt!

Treffpunkt ist der Place de la République um 18 Uhr für einen Winzerabend , auf dem Programm stehen Verkostung, Essen und Musik.

es werden 7 Weingüter aus Caux anwesend sein sowie verschiedene Essensstände.

Italiano :

Il Festiv’in Caux si terrà mercoledì 6 agosto!

Appuntamento in Place de la République alle 18.00 per una serata di degustazione di vini, cibo e musica.

saranno presenti 7 cantine di Caux e vari stand gastronomici.

Espanol :

El Festiv’in Caux tendrá lugar el miércoles 6 de agosto

Nos vemos en la Place de la République a las 18:00 para una velada de degustación de vinos, comida y música.

estarán presentes 7 bodegas de Caux, así como varios puestos de comida.

L’événement FESTIV’IN CAUX Caux a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE